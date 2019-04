Corneto Tarquinia, la D è a due passi: 4-0 all'Aurelio

ROMA - La Corneto Tarquinia non si ferma e rispetta i pronostici, battendo con un netto 4-0 l'Aurelio Roma Academy e avvicinando in maniera probabilmente decisiva la promozione in Serie D: a due giornate dal termine il vantaggio sulla Compagnia Portuale, seconda, è di 5 punti. Basta una vittoria domenica prossima in casa della Duepigreco per festeggiare il salto di categoria. Tutto facile per i ragazzi di mister Del Canuto che, già nel primo tempo, chiudono la gara. Il vantaggio arriva al 12': Roccisano, di testa, sfrutta uno spiovente da calcio d'angolo e insacca il pallone dello 0-1. Passano solo 4' e Forieri raddoppia con un tocco di punta a superare Carloni, 0-2. Lo 0-3 lo realizza Catracchia, alla mezz'ora, con una precisa conclusione all'interno dell'area. Il timbro sulla vittoria lo mette Pastorelli, al 40'. La ripresa è pura accademia: da segnalare solo un gol annullato a Catracchia a pochi minuti dal termine.