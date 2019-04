Doc Gallese, vinto il derby: 2-1 alla Pol. Monti Cimini

GALLESE - Potrebbe essere un pomeriggio tranquillo per la Polisportiva Monti Cimini impegnata a difendere la terza posizione dall’ennesima offensiva dell’Aranova ed invece arriva lo scherzetto della Doc Gallese che nel finale di stagione trova energie ed orgoglio nonostante una rosa ridotta a quattordici elementi. La gara comincia subito bene per la formazione di casa che al 4’ passa in vantaggio con una bella incornata di Tersigni sulla punizione di Cavalieri. La Pmc accusa il colpo ed al 14’ rischia di capitolare ma Provinciali sbaglia davanti a Nencione. Ancora l’ex colpisce la base alta della traversa su punizione. Primo lampo degli ospiti al 27’ col tiro di Balletti respinto di pugno da Laurenti. Alla mezz’ora traversa di Piergentili sugli sviluppi di un corner. Zhar al 40’ lambisce il palo. Nella ripresa di nuovo Provinciali fallisce la palla del 2-0 ipnotizzato da Nencione. Al 55’ la Pmc trova il pari con Sey in mischia. La partita si addormenta fino a cinque dalla fine quando su un grande lavoro di Provinciali il neo entrato Mazzafoglia trova il guizzo del 2-1 che mette in seria crisi le chance play off della Polisportiva ora superata dall’Aranova. Forcing finale della squadra ospite ma Tersigni e Laurenti liberano l’area biancorossa. A due dalla fine chance anche per Sey il cui pallone sfiora il palo. Ultimo a provarci è Paolessi ma Laurenti dice ancora no. Provinciali in pieno recupero spreca un tu per tu (brava la difesa giallonera a recuperare l’attaccante lanciato a rete). Triplice fischio, la Doc Gallese vince il derby e rovina la stagione della Pmc che scivola al quarto posto ed ora dovrà anche tifare Cpc in Coppa Italia per accedere ai play off. Per la Doc Gallese una vittoria che permette alla squadra di Forti di chiudere dignitosamente la stagione.