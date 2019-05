Eccellenza girone B, i verdetti: per il Tor Sapienza è Serie D

ROMA - Il Tor Sapienza vola in Serie D. Decisiva la vittoria dei gialloverdi in casa del Morolo per 2-1, firmata dalle reti di Toracchio e Santori, per i padroni di casa gol della bandiera di Damiani. Con questo successo il Tor Sapienza si porta a quota 61 punti, irraggiungibile per Pomezia e Sora appaiate a quota 56. Queste ultime due squadre si giocheranno il piazzamento playoff all'ultima giornata, con il Pomezia che farà visita proprio ai neo promossi e il Sora in casa del Lavinio Campoverde. In coda diventano ufficiali anche le due retrocessioni. Tornano in Promozione Pro Roma e Colleferro, mentre per la griglia playout la lotta rimarrà ancora serrata fino all'ultimo minuto.