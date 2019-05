Promozione, girone A: la Corneto Tarquinia chiude i giochi

Tarquinia (Rm) - Chiamatela sua Eccellenza: la Corneto Tarquinia agguanta la promozione alla penultima giornata e vince un campionato dominato con un percorso quasi netto. 28 vittorie, 1 pareggio e sole 4 sconfitte. I ragazzi di Del Canuto hanno superato, con brivido, la Duepigreco Roma di misura. E' stato il solito Catracchia, in apertura, a portare avanti i rossoblù. Lo stesso, nel finale, spreca il rigore della sicurezza calciando alto dal dischetto. I padroni di casa, inoltre, erano anche rimasti in inferiorità numerica al 70' per l'espulsione di Roccisano. Gli ospiti hanno alzato i giri del motore per cercare il gol del pari, ma il muro eretto davanti a Iacomini regge fino alla fine, quando esplode la festa per una Eccellenza che mancava da 6 anni. Dietro la capolista prosegue la lotta per i playoff. Sono tre le contendenti, ad una giornata dal termine: Compagnia Portuale, Aranova e Monti Cimini, tutte racchiuse in tre punti. In coda saluta ufficialmente la Promozione, dopo una sola stagione, l'Aurelio Roma Academy, che torna in Prima Categoria.