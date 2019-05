Vis Sezze, Gaeta: «Risultato straordinario». Catanzani: «Ragazzi eccezionali»

Sezze - E' il giorno della festa promozione della Vis Sezze che, dopo aver battuto il Fonte Meravigliosa in casa, vince il campionato e si lancia in Eccellenza. Queste le parole dei protagonisti. "Siamo riusciti a raggiungere qualcosa di straordinario - rivela il presidente Marco Gaeta - alternando momenti di grande intensità ad altri difficili. L'importante era superarli tutti insieme e lo abbiamo fatto, senza mai abbatterci. Rivolgo un grande applauso a tutti. Il calcio é un gioco particolare, a cui partecipano squadre nelle quali concorrono poco più di una ventina di atleti e staff nutriti di professionisti: il segreto del nostro gruppo é stata la compattezza, l'unione d'intenti e la serenità con la quale si sono affrontati i momenti delicati. Tutti si sono rivelati utili e tutti hanno capito l'importanza delle proprie capacità e dell'obiettivo che si poteva raggiungere, lottando senza arrendersi mai. Questa è la bellezza di questo gruppo!". Gli fa eco il tecnico Flavio Catanzani, che spiega: "Partiamo da un presupposto: l'interesse mio e della società era comune, ovvero non ci piace arrivare secondi. Non ci siamo mai dati per vinti, i ragazzi sono stati davvero eccezionali, tutti i componenti della società ci hanno protetto e seguito e ringrazio tutti, dal magazziniere, all'addetto stampa. Ho cominciato a capire che questo gruppo avrebbe potuto conquistare un traguardo importante già dalla preparazione, perchè vedevo la fatica e la fame, li vedevo soffrire e caricarsi a vicenda. Poi, nel corso del campionato, abbiamo dato corpo a questo sogno e ringrazio loro per questo".