Borgo San Martino, le prossime due sfide decideranno la stagione

CERVETERI - E' inziata una settimana importante, la prima delle due più significative della stagione del Borgo San Martino, in ansia dopo la caduta di domenica che ha stravolto i piani del club etrusco. Non ci voleva la sconfitta con il Real Testaccio, una debacle inattesa e giunta dopo una prova deludente. Ora per sperare alla salvezza senza play out bisognerà vincere le ultime due gare, a partire dal derby in casa della DM 84 che è reduce da un periodo negativo. Un derby, insomma, tra due squadre che avrebbero meritato di pù, costrette ad inseguire la salvezza con affanno. I giallo neri dunque si preparano per cancellare la brutta sconfitta subita domenica e dovranno vincere le due gare che rimangono, probabilmete non sufficienti per garantisi la salvezza senza i play out. Nel club è tornata la serenità , domenica la rabbia si tagliava a fettine e oggi il pensiero volge al futuro immedianto, quello che deciderà le sorti del Borgo. A 180 minuti dalla fine tutto può succedere, il destino dei gialloneri non dipenderà solo da loro.

