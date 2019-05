Serie D Monterosi, arriva la separazione consensuale con Mariotti

MONTEROSI - Si chiude dopo una sola stagione l'avventura di Marco Mariotti sulla panchina del Monterosi: il 58enne tecnico romano, per due anni alla guida della Nuorese e lo scorso anno allenatore dell'Albalonga, era arrivato a Monterosi lo scorso luglio. Ecco il comunicato della società: "Il Monterosi Fc comunica la separazione consensuale col tecnico della prima squadra Marco Mariotti. Lo ringraziamo per l’opera svolta in questa bella e lunga stagione e gli facciamo i sinceri auguri per la sua futura carriera".

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO