Pomezia, la carica di Petricca: «Daremo tutto per vincere»

POMEZIA - Doveva essere un campionato vissuto da protagonista quello del Pomezia, ma la scena l'ha rubata la Pro Calcio Tor Sapienza, vincendo il girone di Eccellenza e volando in Serie D. I rossoblù, però, hanno ancora l'occasione di accedere ai playoff e l'avversario di domenica saranno proprio i gialloverdi, al Castelli: "Speriamo che loro stiano ancora festeggiando - afferma il team manager Lorenzo Petricca - ma noi non abbiamo tanti calcoli da fare: dovremo giocare per vincere". Il Pomezia è reduce da tre vittorie consecutive e si trova al secondo posto in coabitazione con il Sora e, in caso di arrivo a pari punti, disputeranno lo spareggio per decidere chi andrà a giocarsi la promozione, con i diretti avversari che affronteranno il Lavinio Campoverde: "Il Sora è una grande squadra - prosegue Petricca - ci ha battuto sia all'andata che al ritorno e non credo che perderanno domenica, nonostante il Lavinio non sia ancora matematicamente salvo. Come stiamo? Siamo carichi e vogliamo le promozione con tutte le nostre forze. Arriviamo alla gara senza infortunati e i ragazzi hanno lavorato bene. Noi andremo lì per attaccare a testa bassa, il pari non ci serve. Dopo la fine della partita - conclude Petricca - vedremo quale sarà il verdetto del campo".