Civitavecchia, con il Valle del Tevere l'ultima trasferta della stagione

CIVITAVECCHIA - Dopo la fondamentale vittoria di domenica scorsa ai danni del Villalba ed il raggiungimento, dopo una lunga rincorsa, del playout casalingo, la settimana trascorsa dal Civitavecchia è stata caratterizzata dal ricarico di energie con lavori atletici appropriati soprattutto rivolti alla gara dell’anno, cioè quella del 19 Maggio. Tuttavia lo staff ha lavorato molto, come sempre, sulla preparazione dell’ultima trasferta che chiuderà la regolar season. Una gara dura, complicata, in casa di una delle big di questo girone, ovvero la Valle del Tevere ancora in lotta per un piazzamento ai playoff. Tutti disponibili, eccetto lo squalificato Fatarella e i non convocati Manuel Vittorini, Befani e Mannozzi che essendo diffidati verranno preservati e giustamente non rischiati in occasione della gara play out che per il Civitavecchia varrà una stagione.