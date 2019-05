Fiumicino Under 14, ufficiale: Grieco nuovo allenatore

FIUMICINO (RM) - Prosegue la costruzione dell'organigramma tecnico del Fiumicino per la prossima stagione. Dopo aver confermato Valerio Sbarigia alla guida del gruppo 2005 e che quindi giocherà nel prossimo campionato Under 15 Regionali, è la volta di andare a scoprire chi sarà il tecnico della prossima Under14 rossoblù. Si tratta di Domenico Grieco volto già noto al nostro mondo e che ha lavorato nella scuola calcio. "Sono molto felice per la fiducia che mi è stata accordata dalla società per guidare questo gruppo. Stimo tantissimo il presidente Simone Munaretto, per tutto quello che ha creato qui a Fiumicino. Mi ricordo cosa c'era prima di lui e quindi tutto questo è molto motivante. Ho tantissima voglia di fare bene, la fiducia che mi è stata data va ripagata sul campo. Ho un bel po' di esperienza alle spalle, anche in realtà importanti e quindi voglio portare quello che ho imparato nel corso degli anni ai ragazzi che dovrò allenare nella prossima stagione. Il calcio che mi piacerebbe fare è un calcio che faccia divertire. Le mie squadre hanno fatto sempre tanti gol, però per vincere i campionati ci vuole anche attenzione difensiva. Però penso che punteremo su una squadra votata all'attacco, che lotti su ogni pallone e che non molli mai durante nessuna partita. Ci vorrà ovviamente disponibilità al sacrificio per poter rendere nel migliore dei modi".