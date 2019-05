Unipomezia, ko in casa: passa l'Atletico Vescovio

POMEZIA - Cala il sipario sulla stagione dell’Unipomezia. Al Comunale di via Varrone la formazione di Grossi incappa ancora in una sconfitta, contro un Atletico Vescovio che si assicura invece il play out in casa trascinato da un grande Palazzolo. Eppure sono i padroni di casa a partire forte portandosi sul doppio vantaggio con Ramcescki (con una gran conclusione) e Morelli (su assist di Delgado). Primo tempo che si chiude così. Nella ripresa si scatena il numero 11 ospite con una splendida tripletta che ribalta tutto in favore dell’Atletico. Al 36′. poi, Delgado ristabilisce la parità per i rossoblù, ma a 5′ dal termine è di nuovo il Vescovio a riportarsi in vantaggio con il sigillo firmato da De Dominicis. Gol del 3-4 che chiude definitivamente la sfida.