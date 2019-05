Atletico Morena, pioggia di gol: 5-4 al Fonte Meravigliosa

ROMA - Nell'ultima giornata indigestione di gol nella partita che l'Atletico Morena fa sua sul campo del Fonte Meravigliosa. I ragazzi di Manrico Berti superano i padroni di casa con un clamoroso 5-4. Gli ospiti si portano in vantaggio al 10' del primo tempo grazie ad Ingannamorte, per poi raddoppiare dopo dieci minuti con Martena. Groos, in chiusura di primo tempo riapre la partita, prima che una doppietta di Ramundo ad inizio ripresa firmi addirittura il sorpasso. Martena, però, non ci sta e firma la sua doppietta realizzando il gol del nuovo pari al 33'. Pascucci, 6' più tardi, firma il controsorpasso, poi è Aversa, al 42', a segnare la quinta rete per i padroni di casa.