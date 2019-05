R.Morandi, pokerissimo al Torrenova

ROMA - Rodolfo Morandi-Atletico Torrenova è stata una della tante gare dell'ultima giornata del campionato di Promozione terminata con una pioggia di reti. Vincono 5-3 i padroni di casa, con Santucci assoluto protagonista dopo la sua tripletta. In vantaggio, però, ci sono andati gli ospiti, con Damiani, all'8' del primo tempo. Pareggia al quarto d'ora Santucci, prima che Aita realizzi il gol del 2-1. Santonastaso, a 4' dalla fine del primo tempo, impatta di nuovo realizzando il 2-2 e Cusanno, al 9' della ripresa, firma il controsorpasso ospite. A questo punto torna in auge Santucci che, tra il 24' e il 35', realizza la rete del 3-3 e A.Sargolini quella del 4-3 per i padroni di casa. Santucci firma la tripletta a 10' dal termine fissando il risultato sul 5-3 per il R.Morandi.