Roma VIII, Romozzi e l'obiettivo di fine anno: «Cerchiamo la Coppa Lazio»

Roma – La Roma VIII ha finalmente guadagnato la matematica certezza della permanenza in categoria. Grazie al netto 4-0 interno di ieri contro il Tor Pignattara (in gol Salusest nel primo tempo, poi Romozzi, Ciferri e Pinciotti nella ripresa) la squadra di mister Fabrizio Fiaschetti ha ottenuto con un turno d’anticipo la salvezza, ma stante una classifica molto corta nutre ancora qualche piccolissima speranza di guadagnare la qualificazione alla prossima Coppa Lazio. “Sarebbe una magra consolazione per una stagione che tutti ci aspettavamo diversa – dice l’attaccante classe 1988 Alessio Romozzi – Siamo convinti che questa squadra potesse lottare per le posizioni di vertice anche perché a differenza dell’anno scorso quest’anno non c’era una “ammazzagrandi”, ma evidentemente ci è mancato qualcosa. In ogni caso proveremo a chiudere con un’altra vittoria sul campo del Crystal Pioda e poi vedremo come ci saremo piazzati”. Romozzi analizza la sfida di ieri col Tor Pignattara. “Abbiamo fatto una buona gara, anche se nel corso del primo tempo abbiamo sciupato qualche occasione di troppo chiudendo in vantaggio di una sola rete. Poi nella ripresa sono arrivate anche le reti ed è venuta fuori la differenza tecnica con gli avversari di turno”. Per il bomber, arrivato a metà stagione, si tratta dell’ottavo sigillo con la maglia della Roma VIII. “Mi sarebbe piaciuto raggiungere la doppia cifra, ma probabilmente domenica non ci sarò a causa di un problema muscolare che mi ha fatto già saltare due mesi di campionato. Ero rientrato nel match di due domeniche fa contro la Dinamo Labico a gara in corso e ieri sono tornato a vestire la maglia da titolare, ma qualche problemino continuo ad averlo”. Una volta finito il campionato sarà tempo di pensare al futuro. “Parleremo con la società e vedremo cosa fare. Questo club viene da una stagione da protagonista come quella dello scorso anno e da una interlocutoria quest’anno, ma sono convinto che avrà l’ambizione di ripartire puntando ai vertici” conclude Romozzi.