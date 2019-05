Città di Valmontone, quasi tutto pronto per il torneo di giugno dedicato all'agonistica

Valmontone (Rm) – Si sono da poco “spente le luci” sulla fortunata prima edizione del torneo “Raimbow Magic Land Football Cup” (manifestazione dedicata a tutte le categorie della Scuola calcio), ma ora il Città di Valmontone sta già pensando ad organizzare anche una kermesse per le sue squadre dell’agonistica e a parlarne è il responsabile tecnico Giuseppe Consalvi. «Il torneo si chiamerà “Città di Valmontone”, anche se stiamo verificando l’interesse di alcune aziende per sponsorizzarlo e affiancarne il nome. L’8 e 9 giugno daremo vita al torneo dedicato alle categorie Under 14 e Under 15 (nati nel 2004 e 2005, ndr), mentre il 16 giugno ci sarà spazio per l’Under 16 (nati nel 2003, ndr). La formula sarà la medesima per tutte le categorie: ci sarà un girone all’italiana da quattro squadre al termine del quale verrà stilata una classifica che determinerà l’abbinamento per le semifinali (incrociate con il classico schema “prima contro quarta e seconda contro terza”). Poi a seguire si disputeranno la finale per il terzo e per il primo posto. Al momento hanno già dato la propria disponibilità a partecipare alcune società come Audace, La Rustica, Paliano e Colonna, ma altre sono da definire. Il Città di Valmontone, ovviamente, sarà presente in tutte le categorie e speriamo di ben figurare”.

D’altronde la stagione delle giovanili sta per andare in archivio con buoni riscontri. «L’Under 14 e l’Under 16 hanno giocato nel campionato regionale e si sono salvate in modo abbastanza tranquillo – racconta Consalvi – Manca l’ultimo turno del campionato alla Juniores regionale che quasi sicuramente otterrà la permanenza in categoria. Infine l’Under 17 provinciale (allenata proprio da Consalvi, ndr) sta per concludere la sua stagione in una tranquilla posizione di metà classifica, mentre l’Under 15 si trova ai vertici del suo girone ed è in corsa per una promozione nella categoria regionale che sarebbe sorprendente”.