Finale Under 16, Nuova Tor Treste campione

ROMA - La Nuova Tor Tre Teste si laurea campione regionale della categoria under 16 dopo il 3-0 rifilato all'Ostiamare. L'avvio di gara è subito intenso, da segnalare un palo dei rossoblù al 21', ma la gara si sblocca alla mezz'ora. E' Palazzino a realizzare il gol del vantaggio dopo un gran lancio di Chimenti e l'incursione solitaria in area avversaria: 1-0 N.T.T.Teste. I ragazzi di Mei proprio allo scadere del primo tempo firmano anche il raddoppio con Roscilli, lesto a sfruttare una serie serie di rimpalli in area prima di trafiggere Zolfo sul secondo palo. Nella ripresa l'Ostiamare parte più convinta nel tentativo di riaprire la gara, ma Peppolini salva su Di Vilio. Al 20' Chimenti chiude i giochi in favore dei rossoblù grazie ad una deviazione fortunosa che spiazza Zolfo, 3-0. Alla mezz'ora i lidensi hanno l'occasione per realizzare il gol della bandiera, ma Di Branco spreca un calcio di rigore, tirato sul palo. Termina 3-0 per la Nuova Tor Tre Teste, campione under 16 per la prima volta nella sua storia.