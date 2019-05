Coppa Promozione, la CPC batte il Paliano e vola in Eccellenza

FRASCATI (RM) - È la Compagnia Portuale Civitavecchia ad aggiudicarsi la Coppa Italia di Promozione e guadagnarsi l'accesso diretto in Eccellenza, dopo la vittoria 3-1 in finale contro il Città di Paliano. I ragazzi di Caputo trovano il vantaggio già al 13' del primo tempo con Spano, prima che Matozzo, allo scadere, pareggi i conti realizzando l'1-1. Le squadre tornano in campo con la CPC che si riporta avanti nel punteggio già al 10', grazie alla rete di Ruggero. Il Città di Paliano non riesce a reagire, rimanendo anche in 10 uomini per l'espulsione di Pizzuti. Al 36' della ripresa arriva il colpo del ko, con Tabarini che sigla la rete del 3-1 e chiude i conti. Al fischio finale scatta la grande festa per la squadra del presidente Presutti che, oltre alla Coppa, gioisce anche per il salto di categoria.