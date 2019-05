La Pescatori Ostia centra la salvezza: 2-0 alle Dilettanti Falasche

OSTIA - È la Pescatori Ostia ad aggiudicarsi il playout giocato tra le mura amiche con le Dilettanti Falasche. Il 2-0 dei ragazzi di Lodi vuol dire salvezza, con gli avversari retrocessi in Prima Categoria. La gara è a senso unico sin da subito, con un paio di occasione sprecate dai padroni di casa, fino al 14', quando Franci porta in vantaggio i suoi: la difesa ospite combina il pasticcio, Sesta ci crede e ruba palla servendo il numero 9 che insacca a porta sguarnita, 1-0. La Pescatori Ostia, però, rimane in dieci uomini al 38' del primo tempo per l'espulsione dello stesso Franci, cacciato per proteste. Il canovaccio della gara non cambia e vede sempre i gialloverdi macinare gioco e occasioni da rete, fino al 44' del secondo tempo. Marzi finalizza il contropiede siglando il 2-0 che chiude definitivamente i giochi.