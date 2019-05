Borgo San Martino, non basta la vittoria: saranno play out

CERVETERI - Per il Borgo San Martino il campionato non è terminato. Non basta la vittoria per festeggiare la salvezza, rimandata a domenica prossima se vincerà o pareggerà contro la Dm 84. Sarà un derby cerite, novanta minuti con i nervi saldi. La squadra giallo nera pur vincendo 1 a 0 sull 'Aureliana nell'ultima della regular season deve disputare altri 90 minuti , un confronto aperto ad ogni risultato. " Speravamo in altri verdetti, ma non è stato cosi' e quindi ci attende l'ultima fatica di una stagione tra alti e bassi -afferma il presidente Andrea Lupi - bella prova dei ragazzi, convinceti e pronti a dare il cento per cento domenica. Il rammarico è tanto, non abbiamo sfruttato le due gare precendenti. Ci sarebbe bastato poco per guadagnarci la salvezza diretta" . La gara di domencia che si giocherà in casa del Borgo al Galli ore 11.00 , fino allo scorso anno la casa della DM 84, è una partita esente da fattori ambientali. Sugli spalti si annuncia una cornice di pubblico significativa, in campo un Borgo San Martino che non vuole perdere, reduce da 5 punti nelle ultime 4 gare. " Anche domenica abbiamo fornito delle ottime trame di gioche, capitalizzate malamente nei monenti in cui avevamo l'opportunità di segnare. Chiedo l'ultimo sforzo ai ragazzi, questa settimana prepararemo al meglio il match. Concentrazione e coraggio, sono sicuro che ce la faremo"