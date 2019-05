MONTEFIASCONE - Il Montefiascone condanna l'Urbetevere alla retrocessione, vincendo il play out di misura, con il punteggio di 1-0. Decide una rete messa a segno da Battisti, su un cross di Davidenkos, che vale la permanenza dei falisci in Promozione. Per l'Urbetevere retrocessione dopo una stagione tribolata.