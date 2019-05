Pomezia, playoff amaro: al Comunale il Sorso passa 1-0

POMEZIA – Il sogno Serie D del Pomezia non comincia con il piede giusto. I rossoblù di Bussi, infatti, cadono in casa contro i sardi del Sorso. Al Comunle la gara è calda già in avvio, con ben tre ammoniti e la grande occasione per i padroni di casa di passare in vantaggio grazie al rigore concesso dall'arbitro per fallo di Chessa su Bizzaglia. Dal dischetto, però, Gomez prima si fa ipnotizzare, poi coglie il palo sulla respinta. I sardi si affacciano nell'area di rigore pometina con la conclusione di Pulina, parata agevolmente da Pinna: sarà l'unica occasione del Sorso nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, però, i sardi si risvegliano e vanno più volte alla conclusione: è Falchi, ben tre volte, ad esaltare i riflessi di Pinna. La beffa per il Pomezia è dietro l'angolo e arriva puntualmente al 75'. Calcio d'angolo di Tedde, Pulina salta in area senza essere marcato: colpo di testa e 1-0 per il Sorso. La gara termina ancora peggio per i padroni di casa, dopo l'espulsione di Altea al'85' che non gli farà disputare la gara di ritorno. In Sardegna, tra sette giorni, ai ragazzi di Bussi servirà una vera e propria impresa.

