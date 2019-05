Borgo San Martino, Giorgetti: «Il gol? Voglio ripetermi ai playout»

CERVETERI - Il goal di Leonardo Giorgetti , valso la vittoria domenica, è il primo sigillo in campionato per il 17enne. Il centrocampista del Borgo San Martino ha esordito un mese fa contro il Maccarese, guadagnadosi la fiducia del gruppo e dello staff tecnico. La marcatura contro l'Aureliana poteva valere qualcosa di più di una vittoria, ma è servita a rafforzare le motivazione del gruppo che domenica prossima è chiamato al match più importante del torneo . "Sono contento di aver segnato, peccato che dobbiamo giocarci i play out - dice Giorgetti- ci dobbiamo preparare al meglio a una gara che è molto difficile ed insidiosa, un derby che richiamerà molti tifosi . Mi auguro di segnare il goal più importante del campionato, sarebbe una bella gioia per me , la squadra e chi ha creduto nelle mie potenzialità . E' chiaro che sarà una settimana molto lunga e delicata, bisogna lavorare con la concentrazione giusta e trovare gli stimoli per vincere. Abbiamo i mezzi per poterlo fare, ci dobbiao credere tutti" . Intanto la squadra ha voluto lanciare un messaggo al patron Sergio Lupi, ricoverato in ospedale per un operazione. " Dobbiamo vincere per la persona che è Sergio, vicino alla squadra e sempre presente. Siamo sicuri che appena si sarà ripreso potremo festeggiare insieme a lui"