Monterosi Under 17, 3-0 al Vescovio: l'Elite è più vicina

Monterosi (Vt) - Ultima giornata con colpo di scena finale nel girone A dell’Under 17 regionale. Il pareggio della prima della classe Compagnia Portuale con la Lupa Roma permette al Palocco di mettere la freccia e aggiudicarsi la vittoria finale. Ma i civitavecchiesi vengono agguantati anche dal Monterosi Fc. La squadra di mister Cavezzi chiude la stagione con un perentorio 0-3 sul campo del Vescovio con reti di Paoloni, Barduani, Russo balzando così al secondo posto in classifica per il vantaggio negli scontri diretti con la Cpc. Un cammino eccezionale dei biancorossi con 66 punti frutto di 19 successi, nove pareggi ed appena due sconfitte. La seconda posizione inoltre mette il Monterosi in prima fila per quanto riguarda le possibilità di ripescaggio nella categoria elite.