Eccellenza, le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'andata dei playoff

ROMA - Sono stati resi noti i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo della LND dopo le gare d'andata delle semifinali playoff.

FUCECCHIO-VALLE DEL TEVERE - I toscani sono stati sanzionati con 200 euro di multa per "per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato 3 fumogeni all’interno del settore loro riservato”. Entrano in diffida Jacopo Passiatore e Jody Fiorentini (Valle del Tevere), oltre a Lorenzo Sciapi (Fucecchio).

POMEZIA-SORSO - Per il club pometino comminata una sanzione di 700 euro per avere "propri sostenitori introdotto ed utilizzato 1 petardo e 10 fumogeni all’interno del settore loro riservato”. Entrano in diffida Federico De Santis e Mario Di Ventura (Pomezia), oltre a Andrea Chessa, Giacomo Cocco e Michele Pulina (Sorso). Salterà la gara di ritorno Federico Altea (Sorso), dopo l'espulsione rimediata all'andata.