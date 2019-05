Doc Gallese, divorzio consensuale con Forti

GALLESE - La Doc Gallese 2010 ufficializza il divorzio consensuale con il tecnico Maurizio Forti. La società tutta "ringrazia l’allenatore per il lavoro apportato in questi mesi e la grande professionalità dimostrata. Per una giovane società come la nostra si è rivelato un importante punto di riferimento in alcune fasi delicate di questa stagione. Purtroppo le strade si dividono ma i fatti e risultati di mister Forti con la Doc Gallese al suo primo anno di Promozione restano nella storia di questo club".

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO