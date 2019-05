Trastevere, Tajarol: rinnovo a vita

ROMA - Il Trastevere pianifica già la prossima stagione. Il club, infatti, ha annunciato ufficialmente che Stefano Tajarol e Luigi Lucchese rimarranno anche la prossima stagione. In particolare, l'attaccante ha trovato l'accordo con patron Betturri per un contratto vitalizio. Questa la nota del club: "Il Trastevere calcio annuncia con piacere la conferma per la prossima stagione del forte mediano Luigi Lucchese (autore di ben 6 reti quest’anno) e dell’attaccante Stefano Tajarol che con il Presidente Betturri ha raggiunto l’accordo per un contratto vitalizio".