Civitavecchia, Scorsini saluta: "Orgoglioso di essere stato il tuo condottiero

CIVITAVECCHIA - Marco Scorsini lascia il Civitavecchia. E' la notizia del giorno e ad annunciarla è lo stesso tecnico, chiamato in corsa dai nerazzurri per centrare la salvezza. Il tecnico ex Semprevisa e Ronciglione United si è lasciato andare ad un emozionante saluto: “Ciao Vecchia, è stato bello incontrarti, viverti, soffrire per te, ma soprattutto gioire. Fiero e orgoglioso di essere stato il tuo condottiero. Ti auguro le migliori fortune, ne hai assoluto bisogno! Nel calcio accade questo oggi, le strade purtroppo si separano, spero in un futuro si possano ricongiungere. Un saluto e un grande in bocca al lupo alla società, alla squadra e a tutti i suoi splendidi tifosi… Con affetto”.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO