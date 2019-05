Pomezia, missione compiuta: 2-1 al Sorso e finale playoff

SORSO (SS) - Il Pomezia compie l'impresa. I ragazzi di Bussi, infatti, superano 2-1 il Sorso grazie ad un Gamboni monumentale (doppietta) e si aggiudicano la finale playoff ribaltando la sconfitta 1-0 dell'andata rimediata al "Comunale". Il prossimo ostacolo, adesso, si chiama Mestre. Allo stadio "La Piramide" i rossoblù cominciano con attenzione, non disdegnando le sortite offensive, e al 18' i laziali trovano il vantaggio: Gamboni batte un calcio di punizione dal limite, la barriera sarda devia rendendo il pallone imprendibile per Sechi, che non può nulla: 0-1 Pomezia. Il Sorso, però, non ci sta. I sardi raggiungono il gol del pareggio nella ripresa, sempre su calcio piazzato. È Tedde, al 63', a freddare Pinna dopo il bacio al palo del pallone, 1-1 Sorso. Il pareggio esalta i padroni di casa, gli ospiti hanno assolutamente bisogno di segnare per superare il turno. I rossoblù riescono nell'intento grazie a capitan Gamboni che, al 93', si guadagna un calcio di rigore. La palla pesa, ma lo stesso pometino è freddo dal dischetto, spiazzando Sechi e realizzando il gol del definitivo 1-2. Tanto nervosismo nel finale, ma in campo e sugli spalti può partire la festa rossoblù. Rimangono 180' per guadagnarsi la Serie D: nella finalissima, a contendere la promozione, ci sarà il Mestre.