Playoff, l'Aranova supera 2-0 il Fiumicino e vola in semifinale

ARANOVA (RM) - È l'Aranova la semifinalista dei playoff Promozione. I rossoblù di Bernardini si aggiudicano il derby con il Fiumicino, grazie al 2-0 firmato da Savarino e Rosati, regalandosi la sfida al Palestrina. La gara comincia in modo abbastanza tirato, vista l'importanza, ma si sblocca a sorpresa già al 15'. L'Aranova sfrutta un contropiede partito da un corner a favore del Fiumicino con Savarino che, dopo aver percorso 40 metri a tutta velocità, arriva davanti a Molon, freddandolo: 1-0. Alla mezz'ora gli ospiti hanno la ghiotta occasione di pareggiare. Pischedda, però, calcia addosso al portiere. Lo stesso ci riprova al 5' della ripresa, non inquadrando lo specchio della porta da buona posizione. Arrivati all'86' la gara sembra chiusa, ma all'improvviso arriva l'episodio che può decidere le sorti dell'incontro: Forcina viene steso in area da Urbani, l'arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Artistico, che però calcia clamorosamente alto non prima di aver scheggiato la traversa. Il rigore fallito spegne in pratica le speranze di rimonta del Fiumicino, che poi è costretto a capitolare al 4' di recupero: Rosati si mette in proprio e salta tutta la difesa aeroportuale, oltre al portiere Molon, e deposita in rete il pallone del 2-0. Il sogno dell'Aranova prosegue, ma sulla strada per la promozione ora c'è un avversario duro da battere: il Palestrina di Di Loreto.