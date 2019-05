Arce, non si dividono le strade tra il club e Campolo

ARCE - Tramite il suo numero uno Alessandro Marrocco, l'Arce - club militante nel girone B di Eccellenza laziale, arrivato terzo in classifica in questa stagione - annuncia il proseguimento del rapporto con il tecnico Stefano Campolo: "L’Unione Sportiva Arce 1932, comunica ufficialmente che Stefano Campolo è stato riconfermato a pieni voti alla guida della prima squadra per la stagione calcistica 2019/2020". I gialloblu hanno concluso la stagione con 17 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte.

