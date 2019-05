Playoff, la Pol.Monti Cimini ci crede. Piergentili: "Obiettivo centrato"

SORIANO NEL CIMINO - Paolo Piergentili, difensore centrale della Pol. Monti Cimini, dopo la vittoria nel primo atto del playoff regionale di Promozione contro la Luiss, ha espresso tutta la sua gioia e la sua carica. Vincendo sul campo della formazione universitaria, i gialloneri hanno passato il turno preliminare. “Eccomi qui a raccontare, come lo scorso anno, un’annata importante per come è finita, ma travagliata nel suo percorso, fatta di gioie e dolori, ma alla fine a centrare questo traguardo che tutti volevano. Il giorno dopo questa partita che ci potrà portare verso l’Eccellenza voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questa gioia dal primo all’ultimo componente di questa squadra, staff, società, perché solo con l’unione e la voglia di arrivare si centra l’obiettivo… E noi l’abbiamo fatto”.

