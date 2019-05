Insieme Ausonia, ufficiale: via il tecnico Gioia

AUSONIA (FR) - Robrto Gioia non è più l'allenatore dell'Insieme Ausonia. La decisione, presa di comune accordo con la società, è dovuta ad un riassetto organizzativo più ampio. Questa la nota ufficiale del club ciociaro: "La società sportiva Insieme Ausonia comunica che, a seguito della riunione dirigenziale tenutasi in data odierna per la programmazione della prossima stagione sportiva 2019/2020, il nuovo campionato di Eccellenza ci vedrà partecipare senza il Mister Roberto Gioia, da sempre alla guida della pria squadrra. La decisione è stata pres di comune accordo fra la dirigenza e il mister e rientra in un piano di riassetto organizzativo più ampio dell'intera Polisportiva. Al nostro prima di tutto amico, e poi allenatore Roberto vanno i più sinceri ringraziamenti per la dedizione dimostrata".