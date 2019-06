ROMA - Pino Porcelli e l'Ottavia voltano pagina: il tecnico, dopo tre anni sulla panchina biancoceleste, ha dichiarato che la sua avventura è giunta al termine. Per l’allenatore che ha portato l’Ottavia dalla Prima Categoria alla permanenza in Eccellenza, si apre dunque una nuova pagina di carriera, che sarà per forza di cose lontana dal club del patron Andrea Braconi.

