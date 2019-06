La Sorianese vince lo spareggio di Seconda Categoria

CANINO - Stagione da incorniciare per la Sorianese, che dopo aver conquistato la Coppa Italia di Seconda Categoria, batte il Tarquinia nello spareggio disputato oggi, per la vittoria del campionato. La gara si sblocca immediatamente: al 2' Bellicci intercetta con la mano il cross di Floccari, calcio di rigore per la Sorianese che poco dopo floccari trasforma. Il Tarquinia prova a reagire al 18', ma la conclusione di Forieri termina di poco a lato. Ma, prima dell'intervallo, arriva il raddoppio della Sorianese: Fratini conclude a rete, Paracucchi respinge, ma Minella è rapido nel ribadire in rete, 2-0. Nella ripresa, la Sorianese cerca di chiuderla, ma al quarto d'ora né Minella né Del Moro riescono ad approdittare. Il Tarquinia nel finale cerca di riaprirla, ma è ottimo l'intervento di Porta su Rosati.