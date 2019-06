Futbolclub, il sogno è realtà! L'Under 14 vince il campionato

ROMA - Una vittoria fortemente voluta e, finalmente, raggiunta. L'Under 14 del Futbolclub passa in rimonta sul campo della Roma Nord Academy e vince il campionato. Una stagione condotta con personalità e dominata dall'inizio alla fine: 24 vittorie su 28 gare giocate sono la dimostrazione del carattere dell'undici di mister Zughetti. Un carattere mostrato anche nell'ultima e più importante partita. La Roma Nord Academy si era infatti portata in vantaggio su rigore, mettendo subito in salita la sfida per i blucerchiati. L'1-0 non ha scomposto il team di Zughetti, che prima dell'intervallo si è portato in parità con la punizione di capitan Maurillo. Nella ripresa il copione non è cambiato, con il Futbolclub sempre proteso in avanti in cerca del gol vittoria. Rete arrivata grazie a Meddi, bravo a risolvere un'azione confusa in area avversaria sugli sviluppi di un corner. Il triplice fischio sancisce la vittoria e dà il via alla festa orange per l'importante traguardo raggiunto. Un successo che non poteva non essere dedicato ad Eros Gugliemo, il cui ricordo è ancora vivo nei cuori di tutta la famiglia blucerchiata