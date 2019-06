Poggio Mirteto, ufficiale l'arrivo in panchina di Dominici

POGGIO MIRTETO - Arrivati ormai al termine di una stagione che ha visto il Poggio Mirteto assoluto protagonista, è arrivato il momento di tirare le somme, e svelare alcune novità importanti che renderanno i biancorossi ancor di più protagonisti per la stagione calcistica che si appresta già ad iniziare. E' stata ufficializzata la guida tecnica per la prima squadra per la stagione 2019/2020. L’incarico è stato affidato al mister Antonio Dominici, al quale la "società augura un sereno lavoro e di raccogliere i risultati migliori possibili".

