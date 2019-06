ROMA - Il Tirreno, dopo il buonissimo torneo disputato (quarto nel girone B di Prima Categoria con 51 punti, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte), riparte confermando la coppia di allenatori Valerio Vitanostra e Filippo Prodosmo. Allo stesso modo rimane in carica anche il direttore sportivo Daniele Casa, che sta già lavorando per migliorare la rosa dei verdi di via del Gran Paradiso.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO