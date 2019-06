Pontinia in finale play off, 2-0 alla Monti Cimini

OSTIA - Il Pontinia, dopo il 2-0 rifilato alla Polisportiva Monti Cimini, centra la finale play off e si regala l'Eccellenza. All'Anco Marzio di Ostia, nella semifinale B, decidono due colpi di testa, uno per tempo, di Rogato e Coia. Pronti-via e i granata ci provano subito con Peressin, senza fortuna. All'8' occasionissima per i gialloneri, ma Fanasca da pochi passi non trova la porta di testa. Al 18' ancora Monti Cimini pericolosa con Zhar, che si accentra dalla destra ma spara largo. Al 30' lo imita Paolessi, che da centro area manda alto. Gol mangiato, gol subito: al 41' il Pontinia trova il vantaggio con uno schema su calcio d'angolo, trovando Rogato sul secondo palo libero di insaccare di testa: 1-0. Nella ripresa, al 14', un folle retropassaggio di Fazioli costringe Nencione a mettere in corner di testa: dalla bandierina, infatti, arriva 1' dopo il gol del raddoppio, grazie ad un grande inserimento di Coia che realizza il 2-0. Nel finale Ristic sbarra la strada a Fanasca e Zhar, mantenendo la porta inviolata. Al triplice fischio parte la festa dei giocatori del Pontinia, accompagnati dal gran seguito di pubblico, con circa 200 supporters.