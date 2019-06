Borgo San Martino: i primi passi saranno allenatore e ds

CERVETERI - Calda inizia ad essere l'estate, come saranno queste due settimane per il Borgo San Martino, in attesa di alcune risposte sul nome dell'allenatore. Il profilo di un tecnico adatto alla Prima categoria, a cui sarà affidata una squadra che ricopra un ruolo da protagonista, lo sta cercando il presidente Andrea Lupi, che ha un altro dubbio da sciogliere, il volto del nuovo diesse. Insomma giugno sarà un mese denso di appuntamenti e di colloqui, nella speranza che si riesca a trovare un quadra intorno a un club che non ha nascosto le velleità di lottare per salire in Promozione "Ci stiamo confrontando con molti allenatori, stiamo iniziando ad avere i primi colloqui- ha detto Lupi- il nostro intento è costruire una formazione che lotti per il vertice. Scelto il tecnico e il diesse possiamo iniziare a lavorare sul fronte del mercato, e partire per programmare la stagione. Non abbiamo mai tenute nascoste le nostre ambizioni, pur sapendo di vivere tra le difficoltà di non aver una casa nostra e un vivaio. Vogliamo arrivare in Promozine in pochissimo tempo, la stiamo pianificando con le dovute precauzioni e spero che ci si riesca" . Anche la composizione della squadra sarà affidata al ds, ecco perchè si sta cercando una persona del posto che conosca bene i calciatori. Sulle maglie della squadra, anche per il prossimo anno comparirà il main sponsor Grande Impero.