Uln Consalvo, riparte il centro estivo

ROMA – Una fortunata tradizione che si rinnova. Da lunedì prossimo, presso il centro sportivo del Consalvo in via del Quadraro, riapre il centro estivo denominato “Consalvolandia”. Un modo decisamente interessante per i genitori di lasciare in ottime mani i loro figli, reduci dalla chiusura delle fatiche scolastiche. Luciano Bartoli, che da ben sei anni cura l’organizzazione e il programma dei centri estivi del Consalvo (e che è pure allenatore nel settore di base del club capitolino), descrive le attività prossime all’apertura. “L’interesse verso i nostri centri estivi è stato sempre crescente nel corso degli anni. Saremo aperti praticamente per tutto il periodo estivo, ad eccezione della settimana di Ferragosto, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle 17,30”. Saranno giornate intense e molto divertenti per i piccoli fruitori del centro estivo. “Il nostro programma è consigliato per tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. In mattinata ci dedicheremo agli sport più dinamici quali il basket, il volley, la ginnastica artistica, i balli di gruppo e ovviamente il calcio, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per le discipline più statiche come la scherma o il tiro con l’arco. Inoltre allestiremo una piscina all’interno del centro sportivo. Insomma il rapporto qualità-prezzo è davvero altissimo perché cerchiamo sempre di rendere questo servizio accessibile a tutti o quasi” spiega Bartoli che verrà accompagnato da un corposo staff di personale specializzato per l’infanzia, su animatori e istruttori di scienze motorie.

La stagione

Intanto non è ancora terminata la stagione calcistica del Consalvo che il prossimo 12 giugno porterà l’intera Scuola calcio ad un prestigioso torneo a Montesilvano, in Abruzzo. Infine è già terminato il torneo organizzato dalla stessa società cara al professor Consalvo e dedicato alla categoria 2010 dove si è registrato il successo dell’Accademia 1899 sulla Lodigiani, mentre la finale del torneo 2011 è in programma per giovedì.