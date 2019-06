Ottavia, De Lieto è il nuovo direttore generale: "Opererò trasversalmente"

ROMA - Si respira un'aria nuova dalle parti dell'Ivo Di Marco. Sono tante infatti le novità riguardanti l'Ottavia 2019/20ad iniziare dal nuovo incarico che ricoprirà Emanuele De Lieto, ex direttore sportivo e che invece prenderà la direzione generale di tutta la società. Ancora qualche giorno di riserbo per svelare il nuovo organigramma tecnico anche se le idee sembrano già abbastanza chiare. “Intanto ringrazio la società per avermi conferito questa nuova carica – sottolinea De Lieto -. Spero di ripagare la fiducia riposta nei miei confronti operando nel miglior modo possibile. Riguardo il nuovo organigramma ci prendiamo ancora qualche giorno di riflessione anche se in sostanza è stato già definito”. Resta ancora qualche possibilità di riavere mister Porcelli in panchina? “Mah, sinceramente credo sia molto difficile. In ogni caso lo ringrazio per questi tre anni passati insieme e per il grande lavoro svolto. Il nostro rapporto resterà lo stesso anche al di fuori del campo”. In merito al tuo nuovo ruolo, come progetterai la stagione? “Innanzitutto dal prossimo anno ci occuperemo direttamente anche della Scuola Calcio e del settore giovanile. La mia volontà è quella di operare trasversalmente anche con i nostri più giovani calciatori. Perciò è vero che ci sarà n responsabile dell'agonistica e della Scuola Calcio, ma saremo sempre in contatto relazionandoci giorno per giorno. Una buona organizzazione parte proprio dal basso e ci auguriamo che i nostri giovani ragazzi possano un giorno approdare in club professionistici per andarsi a giocare le loro chances. Ma al di là di questo vorremmo formarci da soli i giocatori pensando ad un futuro in prima squadra costruito in casa nostra. Un altro nostro obiettivo a cui teniamo molto sarà di trasmettere un'etica sportiva importante. Il rispetto delle regole e degli avversari, dei tecnici e della società. Vogliamo diventare un punto di riferimento anche sotto questo aspetto”.tra di loro. E' giusto che sia così”