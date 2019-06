Sora, il club smentisce la trattativa per la cessione

SORA - Nessuna trattativa in corso, almeno per ora: è quello che comunica il Sora sul proprio sito ufficiale. "In riferimento alle dichiarazioni del consigliere delegato allo sport del Comune di Sora sig. Alessandro Mosticone, riportate da alcuni organi di stampa in data odierna, la società tiene a precisare che al momento non risulta in atto alcuna trattativa per la cessione dell’ASD Sora Calcio, ma solo alcune telefonate e incontri informativi con alcuni intermediari che però finora non hanno ancora dato vita a delle trattative di cessione. Nel momento in cui tali interessamenti dovessero dimostrarsi reali e concreti la società farà presente per tempo tali situazioni all’amministrazione comunale".

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO