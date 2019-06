Ostiamare, Greco non è più l'allenatore

OSTIA - Tramite un comunicato, l'Ostiamare ha annunciato che "Alfonso Greco non sarà il responsabile tecnico della Prima Squadra per la prossima Stagione 2019-2020. La società tutta ringrazia il tecnico Alfonso Greco per il lavoro svolto, in questi tre anni, sulla panchina della squadra lidense, con estrema professionalità, competenza, e grande passione per i colori biancoviola. Un ciclo intenso ed emozionante, iniziato nel Giugno 2016 con il suo arrivo da Malta, dove era stato protagonista con la formazione dello Sliema Wanderers. Grazie alle sue grandi capacità umane e professionali e ad uno staff qualificato, ha guidato l' Ostiamare, lanciando numerosi giovani talenti in Prima Squadra e raggiungendo, nella prima stagione, quella 2016-2017, anche il record di punti (63) in Serie D del club del Presidente Lardone, con quarto posto finale e qualificazione alla fase post-season dei playoff. Al mister Alfonso Greco un caloroso in bocca al lupo per un futuro professionale ancor più emozionante e gratificante".