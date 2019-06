Play off Promozione, il quadro delle finali

ROMA - Sono state comunicate dal Comitato Regionale del Lazio le sedi delle quattro gare valide per le finali play off di Promozione in programma domenica prossima, il 9 di giugno. La finalissma che mette in palio il primo posto tra Pontinia e Palestrina si disputerà al "Comunale" di Pomezia, mentre quella per il terzo, tra Aranova e Polisportiva Monti Cimini si giocherà a Tarquinia, al "Liviano Bonelli". Il quinto posto, invece, se lo giocheranno Fiano Romano e Formia all'"Angelo Collacchi" di Segni, mentre l'ultima gara. La finale per il settimo posto si disputerà al "Superga" di Ciampino tra Fiumicino e Luiss. Tutte le gare avranno inizio alle ore 11.