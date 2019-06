Alatri, Frioni lascia: non sarà più il tecnico

ALATRI - Marco Frioni non è più il tecnico dell'Alatri. L'ex allenatore verderosa lascia l'incarico per motivi lavorativi. Queta la nota ufficiale della società: "L’Alatri Calcio comunica che il signor Marco Frioni non sarà l’allenatore della Prima squadra per la prossima stagione. Impegni di lavoro non gli consentono di proseguire il rapporto. In questi due anni il suo lavoro, le sue qualità umane, le sue conoscenze calcistiche sono state fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati, lavorando in un contesto veramente difficile per alcuni periodi. A lui vanno i ringraziamenti della società e di tutto il popolo verderosa".