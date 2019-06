Massimina, il punto di Mattioli sulla Scuola Calcio

ROMA - Nonostante in campo la priorità sia sorridere e divertirsi, la scuola calcio è una questione seria, molto seria. Lo sa bene Roberto Mattioli, responsabile dell'attività di base del Massimina che quest'anno, insieme al resto della dirigenza biancorossa, ha contribuito con la sua professionalità e competenza alla ricostruzione di quello che oggi è tor-nato ad essere un punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie del quartiere e non solo. Con lui abbiamo fatto un bi-lancio della stagione sportiva in via di conclusione, proiettandoci a capofitto nella prossima, in un futuro ambizioso che vedrà grandi novità per i più piccoli. "Considerando tutto mi sento soddisfatto dell'annata che abbiamo vissuto. In questa stagione abbiamo fatto del nostro meglio per ripartire velocemente e bene, e devo dire che sono rimasto sorpreso e molto contento della disponibilità di tutti gli istruttori dimostrata fin da subito. Pian piano poi ci siamo conosciuti con i genitori, nelle varie riunioni, e ho avuto la possibilità di far te-soro delle esigenze di ognuno. Abbiamo dovuto fronteggiare anche casi delicati, aiutando diversi bambini a superare situazioni di disagio." Insomma non è stato semplice, ma Roberto Mattioli e tutti i suoi collaboratori sono riusciti a gettare il cuore oltre l'ostacolo, per usare una celebre immagine sportiva. Ora il tempo delle sfide e delle scommesse però è finito. Dalla prossima stagione la scuola calcio del Massimina punta a raggiungere dei picchi qualitativi veramente notevoli, come ci spiega il responsabile. "Da tempo con il resto della società ci stiamo confrontando regolarmente per pianificare al meglio la prossima stagione della nostra scuola calcio, che vedrà un'evoluzione soprattutto in due direzioni: l'aspetto tecnico e l'aspetto organizzativo, in cui voglia-mo compiere passi in avanti importanti." Una grande novità, in particolare, interesserà tutti i gruppi della scuola calcio del Massimina. "Sarà stabilita una seduta extra dedicata esclusivamente alla tecnica e alla coordinazione. Il presidente Marano si sta già muovendo per allestire un'area apposita in cui allenare questi due aspetti con l'ausilio di strumenti specifici, che vedrà una parete e delle forche per curare il gesto tecnico, una buca riempita con sabbia per svolgere esercizi con il pallone e non solo. Si tratta di un passo importante per la realizzazione di quella che è veramente la scuola calcio che vorrei, dove le cose vengono fatte per bene e e non tanto per fare." Il perché dell'aggiunta di questa seduta di allenamento extra è presto detto. "Durante il normale allenamento l'istruttore non ha la possibilità di seguire nello specifico uno per uno i suoi bambini. Con questa seduta in più sarà possibile andare a lavorare sul singolo, senza dispersione di tempo e focalizzando l'attenzione sul gesto." C'è grande ottimismo per il futuro. "Abbiamo fatto un lavoro importante e puntiamo a compiere il passo in avanti decisivo il prossimo anno. Spero che la gente continui a darci fiducia e che altri si avvicinino al Massimina: siamo pronti a dimostrare che qui puntiamo a fare le cose veramente per bene,come andrebbero fatte, ponendo il bambino sempre al centro di tutto”