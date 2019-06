Vis Aurelia, la XXXII edizione del Memorial Ceccacci al Ladispoli

ROMA - E' del Ladispoli il primo posto nella trentaduesima edizione del Memorial Ceccacci, storica kermesse organizzata dalla Vis Aurelia e che chiude l'attività agonistica in casa biancoblù La formazione allenata da Civero è riuscita ad imporsi in rimonta contro i padroni di casa, che erano riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Acquaviva. La Vis Aurelia ha giocato un bel primo tempo e proprio con Acquaviva dopo soli tre minuti aveva sfiorato il vantaggio: il numero 9 biancazzurro si era portato con una bella incursione centrale davanti al portiere ospite, che in uscita è riuscito a sventare la minaccia. Il gol è arrivato al 9' quando su un rinvio del portiere Bucci, D'Archivio (il portiere rossoblù) si è fatto cogliere impreparato, col pallone che lo ha scavalcato ed ha permesso ad Acquaviva di segnare a porta vuota. Nel secondo tempo arriva la reazione del Ladispoli che pareggia al 10' con De Mutiis e poi raddoppia a 3' dalla fine con un gran gol al volo su azione di calcio da fermo sempre con il numero 11. A nulla vale l'assalto finale della Vis Aurelia, che deve chiudere col secondo posto un torneo che l'ha vista comunque protagonista. La società biancazzurra ha infatti vinto i premi di capocannoniere (andato ad Acquaviva) e del miglior portiere (Bucci). Come miglior giocatore è stato invece premiato Colace del Ladispoli. Adesso per la Vis Aurelia inizia il periodo della formazione dei prossimi organici con la presentazione dei tecnici che avverrà passo dopo passo nel corso delle prossime settimane. Il club ha in mente operazioni di spessore per continuare un processo di crescita che vuole culminare con il ritorno nelle massime competizioni in tutte le categorie