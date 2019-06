POMEZIA - Il Palestrina si aggiudica 3-2 la finale play off contro il Pontinia. Ma al termine la festa è di entrambe le avversarie, con un futuro già in Eccellenza. La prima frazione di gioco si è conclusa sull'1-0 in favore del Pontinia, ad effetto della rete di Coia. Nella ripresa, il pari del Palestrina è immediato, con De Oliveira. Sorpasso con Compagnone alla mezzora, poi cinque minuti dopo arriva il tris prenestino con Martin. Nel finale accorcia Bottoni.