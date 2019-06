Play-off, finale 3° e 4° posto: la spunta la Pol.Monti Cimini

Tarquinia (Vt) - Allo stadio "Liviano Bonelli" si chiude una stagione lunghissima per Polisportiva Monti Cimini e l'Aranova. La finale per il 3° e 4° posto, decisiva per la graduatoria di ripescaggio in Eccellenza, se la aggiudicano i gialloneri di Cammillucci con il risultato di 2-1. Pronti via, subito Monti Cimini in vantaggio. Al 4' minuto l'arbitro giudica fallosso un contatto in area tra Mancini ed Ergottino, fischiando il rigore: dal dischetto Zhar non sbaglia, 1-0 per la Monti Cimini. Il raddoppio arriva al 28' del primo tempo con Paolessi, lesto a realizzare il tap-in decisivo dopo la grande azione personale di Zhar, 2-0. Nella ripresa, però, è solo Aranova, anche grazie all'ingresso dei tre big La Ruffa, Italiano e Moretti, lasciati in pachina. Al minuto 58' l'Aranova riapre la gara: Moretti, con un colpo di testa in torsione, coglie il palo. Sulla ribattuta arriva Italiano che, da vero rapace, insacca la rete dell'1-2. Al 30' della ripresa l'Aranova resta in dieci uomini per il secondo giallo, simulazione, rifilato a Rosati. L'ultima occasione della gara capita sui piedi di Italiano, ma il suo mancino sibila di un nulla a lato del palo. Finisce 2-1 l'ultima gara della stagione, sono i gialloneri a far festa.