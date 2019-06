Arce, si festeggia un rinnovo: Pintori prolunga il contratto

ARCE - Uno dei più forti attaccanti del panorama laziale decide di non abbandonare il club nel quale tanto bene ha fatto nella scorsa stagione, per la gioia dei suoi tifosi. Ecco il comunicato dell'Arce: "Sul verde manto del rinnovato Stadio “Lino De Santis, il bomber Andrea Pintori, ha trovato l’accordo, che lo legherà all’ Us Arce 1932, anche per il campionato 2019/2020. Ricordiamo che l’esperto attaccante, classe 1980, ha chiuso la stagione con ben 27 reti all’attivo, 25 in campionato e 2 in Coppa Italia".

